Caporalato a Latina, sgominata associazione per delinquere (Di lunedì 19 aprile 2021) finalizzata allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura e nell'impiego di fitofarmaci non autorizzati. A Terracina, nel particolare, è in corso un'operazione dei Nas per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di 7 persone le cui attività illecite rappresenterebbero un grave pericolo per la salute pubblica frutto dall'uso sconsiderato di fitofarmaci illegali. Sono 50 i militari impiegati a Latina, e parallelamente a Venezia, con il supporto del Nucleo Elicotteri di pratica di Mare, in ottemperanza ai provvedimenti emessi dal Gip del Tribunale di Latina. L'articolo proviene da Italia Sera.

