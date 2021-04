Caos trasporti pubblici: “Inserire nel piano anche i lavoratori del tpl”, la richiesta della Filt Cgil (Di lunedì 19 aprile 2021) di Erika Noschese Inserire nel piano vaccinale i lavoratori del trasporto pubblico locale. È la richiesta avanzata dal segretario generale Filt Cgil Napoli e Campania, Amedeo D’Alessio: da oggi, infatti, la Campania diventa zona arancione e con la riapertura in presenza delle scuole puntualmente ritorna anche la discussione sui trasporti pubblici locali “quale capro espiatorio di un’incapacità di gestione della pandemia che ha radici più profonde”, ha dichiarato D’Alessio che, come sindacato, ha più volte richiesto cabine di regia regionali per affrontare e governare gli elementi che determinano il trasporto pubblico a partire dalla rimodulazione degli orari delle scuole, dei luoghi di lavoro, dall’aumento dei mezzi a ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 aprile 2021) di Erika Noschesenelvaccinale idel trasporto pubblico locale. È laavanzata dal segretario generaleNapoli e Campania, Amedeo D’Alessio: da oggi, infatti, la Campania diventa zona arancione e con la riapertura in presenza delle scuole puntualmente ritornala discussione suilocali “quale capro espiatorio di un’incapacità di gestionepandemia che ha radici più profonde”, ha dichiarato D’Alessio che, come sindacato, ha più volte richiesto cabine di regia regionali per affrontare e governare gli elementi che determinano il trasporto pubblico a partire dalla rimodulazione degli orari delle scuole, dei luoghi di lavoro, dall’aumento dei mezzi a ...

