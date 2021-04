Canzone Segreta, anticipazioni 20 aprile: tre super ospiti e tante sorprese nell’ultima puntata (Di lunedì 19 aprile 2021) Canzone Segreta, anticipazioni 20 aprile: tre super ospiti e tante sorprese per l’ultima puntata della trasmissione condotta da Serena Rossi. Manca poco all’ultima puntata di Canzone Segreta. Una puntata speciale, condotta come sempre dalla bravissima Serena Rossi. Per l’ultimo appuntamento, la trasmissione di Rai Uno cambia giorno della messa in onda: sarà infatti trasmessa domani L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)20: treper l’ultimadella trasmissione condotta da Serena Rossi. Manca poco all’ultimadi. Unaspeciale, condotta come sempre dalla bravissima Serena Rossi. Per l’ultimo appuntamento, la trasmissione di Rai Uno cambia giorno della messa in onda: sarà infatti trasmessa domani L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - infoitcultura : Simona Ventura in lacrime a Canzone Segreta “Mi manca il respiro”: cosa è successo? - infoitcultura : Simona Ventura in lacrime a Canzone Segreta “Mi manca il respiro” | cosa è successo? - infoitcultura : La sorpresa di Serena Rossi a la 'Canzone segreta' e Simona Ventura scoppia in lacrime - DanieleMignardi : L’ultima puntata di ‘Canzone Segreta’ è un omaggio alle vittime del Covid #CanzoneSegreta @serenarossi_com… -