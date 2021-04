Cannes 2021 | ' Annette' di Leos Carax è il film d' apertura del Festival

Advertising

Crisspsn77 : RT @GioITA2: #AdamDriver #MarionCotillard #Annette di #LeosCarax aprirà il festival di Cannes - Cinema - ANSA - Crisspsn77 : RT @GDS_it: '#Annette', il film di #LeosCarax aprirà la nuova edizione del #festivaldiCannes - ValentinaDAmic4 : Cannes 2021: Annette, film di Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver, in apertura - - RepSpettacoli : Il Festival di Cannes apre con il musical 'Annette', con Adam Driver e Marion Cotillard [Arianna Finos] [aggiorname… - Crisspsn77 : RT @movie_digger: Il film #Annette di Leo Carax, la sua prima opera in lingua inglese, con protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver, ina… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021

- - > Leggi Anche, Spike Lee confermato presidente di giuria del festival Nove anni dopo 'Holy Motors' , l'enfant terrible del cinema francese Leos Carax ('Rosso sangue', 'Gli amanti del ...Nove anni fa Holy Motors, capolavoro del 2012, vinse il Prix de la Jeunesse al Festival di. Da allora Carax non si era più visto, fino ad oggi. Bentornato Leos.Un programma ricchissimo che abbraccia tutte le coordinate del cinema internazionale di qualità. In streaming dal 24 aprile al 2 maggio. SCOPRI COME VEDERE I FILM.Ma si farà il Festival con la Francia nel caos Covid? Il più il sindaco di Cannes non vuole la manifestazione a luglio: intralcia i turisti ...