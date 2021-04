Cannabis, probabile scontro alla Camera: centrodestra contro la liberalizzazione (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Oltre al ddl Zan contro l’omofobia, si profila in Parlamento un altro scontro ‘caldissimo’ tra le forze politiche su un tema cosiddetto ‘sensibile’. Domani in commissione Giustizia alla Camera riparte l’iter delle proposte di legge per modificare l’articolo 73 del Testo Unico sulla droga (DPR 309/90), quello cioè che regola la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si tratta di due contrapposte proposte: da un lato quella della Lega, a prima firma Riccardo Molinari, che aumenta le pene per le ipotesi di lieve entità, prevedendo l’arresto obbligatorio per chi sia colto in flagranza ed elimina la possibilità di scontare la pena con modalità alternative al carcere; dall’altra quella dell’ex segretario dei Radicali italiani, Riccardo Magi (ora in Più Europa), sottoscritta da oltre una ventina di 20 deputati tra Pd e M5s dell’intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis. La proposta Magi vuole legalizzare l’autoproduzione domestica, depenalizzandone l’uso personale, e rafforzare l’attenuante della lieve entità per il traffico e la detenzione, che diventa una fattispecie autonoma. Magi, assieme a Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, domani pomeriggio, a partire dalle 15, sarà in piazza Montecitorio per un flashmob di Più Europa a sostegno della proposta di legge per l’autocoltivazione e per la legalizzazione della cannabis. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Oltre al ddl Zan contro l’omofobia, si profila in Parlamento un altro scontro ‘caldissimo’ tra le forze politiche su un tema cosiddetto ‘sensibile’. Domani in commissione Giustizia alla Camera riparte l’iter delle proposte di legge per modificare l’articolo 73 del Testo Unico sulla droga (DPR 309/90), quello cioè che regola la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si tratta di due contrapposte proposte: da un lato quella della Lega, a prima firma Riccardo Molinari, che aumenta le pene per le ipotesi di lieve entità, prevedendo l’arresto obbligatorio per chi sia colto in flagranza ed elimina la possibilità di scontare la pena con modalità alternative al carcere; dall’altra quella dell’ex segretario dei Radicali italiani, Riccardo Magi (ora in Più Europa), sottoscritta da oltre una ventina di 20 deputati tra Pd e M5s dell’intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis. La proposta Magi vuole legalizzare l’autoproduzione domestica, depenalizzandone l’uso personale, e rafforzare l’attenuante della lieve entità per il traffico e la detenzione, che diventa una fattispecie autonoma. Magi, assieme a Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, domani pomeriggio, a partire dalle 15, sarà in piazza Montecitorio per un flashmob di Più Europa a sostegno della proposta di legge per l’autocoltivazione e per la legalizzazione della cannabis.

