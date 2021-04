Candy Flurry | prime impressioni del nuovo manga di Jump

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 aprile 2021) Shonensta cambiando nuovamente i titoli del suo repertorio. Dopo Blue Box, questa settimana è il turno di, uno shonen con poteri dolciari In queste due settimane, Weekly Shonenha cambiato diverse cose nella sua rivista. Entrano infatti due nuovi titoli nella sua proposta, Blue Box e. Blue Box è uno shojo puramente sentimentale, di Kouji Miura, un autore che ha già diversi titoli del genere nel suo curriculum.invece nasce dall’unione di dueka novizi, Ippon Takegushi alla penna e Santa Mitarashi agli inchiostri. Sembra proporsi come un battle shonen, basato sull’idea che alcune persone abbiano guadagnato dei poteri a tema “dolci”. Come sempre, il capitolo è disponibile ...