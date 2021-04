Campionati di Società, Valentina Trapletti fissa la seconda prestazione mondiale dell’anno sui 10.000 metri (Di lunedì 19 aprile 2021) Bergamo è tornata a esser per un giorno la capitale della marcia italiana e internazionale. La terza prova dei Campionati di Società ha infatti regalato grandi sorprese, ma soprattutto prestazioni di spessore mondiale complici le condizioni meteorologiche favorevoli. A trainare il movimento tricolore del “tacco e punta” in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 ci ha pensato Valentina Trapletti che si è imposta nei 10.000 metri fissando il secondo miglior tempo dell’anno sulla distanza. Al comando sin dal primo giro, la brianzola dell’Esercito ha saputo mantenere alto il ritmo lungo tutta la gara doppiando passo dopo passo tutte le avversarie. In grado di fermare il cronometro in 43’20”38, l’allieva di Enzo Fiorillo ha abbassato di oltre quaranta secondi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Bergamo è tornata a esser per un giorno la capitale della marcia italiana e internazionale. La terza prova deidiha infatti regalato grandi sorprese, ma soprattutto prestazioni di spessorecomplici le condizioni meteorologiche favorevoli. A trainare il movimento tricolore del “tacco e punta” in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 ci ha pensatoche si è imposta nei 10.000ndo il secondo miglior temposulla distanza. Al comando sin dal primo giro, la brianzola dell’Esercito ha saputo mantenere alto il ritmo lungo tutta la gara doppiando passo dopo passo tutte le avversarie. In grado di fermare il cronometro in 43’20”38, l’allieva di Enzo Fiorillo ha abbassato di oltre quaranta secondi ...

