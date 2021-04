Camorra, condannato a 227 anni: boss tona libero e premedita agguato (Di lunedì 19 aprile 2021) NAPOLI – Era stato condannato in via definitiva a scontare oltre 227 anni di reclusione (poi cumulati in 30 anni), ma era stato scarcerato nel marzo dello scorso anno e sottoposto al regime della libertà vigilata. Era quindi tornato nel suo comune, Poggiomarino in provincia di Napoli, dove voleva affermare l’autonomia di un clan autoctono, pur consapevole di doversi scontrare con cosche rivali operanti sullo stesso territorio. Rosario Giugliano, 60 anni, è la figura al centro delle indagini delle Dda di Napoli e di Salerno e che hanno portato oggi all’arresto di 26 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di aver fatto parte di due distinte organizzazioni criminali. Rosario Giugliano, detto ‘O minorenne, è accusato dalla procura di Salerno di tentato omicidio pluriaggravato da premeditazione e dal metodo mafioso e di detenzione illegale di più armi comuni da sparo. Secondo le risultanze investigative l’uomo, pur in regime di semilibertà, aveva deciso di pianificare nuove attività criminali e per farlo e si era procurato un luogo, una mansarda situata in una zona tranquilla di Pagani (Salerno), adibendola a base operativa del clan. In quel luogo sarebbe stato progettato il tentato omicidio di Carmine Amoruso, un collaboratore di giustizia di Poggiomarino che aveva deciso spontaneamente di uscire dal programma di protezione e di tornare stabilmente nell’agro nocerino sarnese. L’agguato ai suoi danni è materialmente avvenuto il 13 aprile scorso nei pressi del cimitero di San Marzano sul Sarno. Esplosi, in pieno giorno, 14 colpi di pistola contro l’autovettura a bordo della quale viaggiava Amoruso e contro la vittima stessa, sfuggita alla morte solo perché una delle due pistole usate durante l’agguato si era inceppata. Del gruppo di fuoco faceva parte anche Nicola Francese, 31enne di Pagani, raggiunto insieme a Giugliano da un decreto di fermo di indiziato di delitto per gli stessi reati. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) NAPOLI – Era stato condannato in via definitiva a scontare oltre 227 anni di reclusione (poi cumulati in 30 anni), ma era stato scarcerato nel marzo dello scorso anno e sottoposto al regime della libertà vigilata. Era quindi tornato nel suo comune, Poggiomarino in provincia di Napoli, dove voleva affermare l’autonomia di un clan autoctono, pur consapevole di doversi scontrare con cosche rivali operanti sullo stesso territorio. Rosario Giugliano, 60 anni, è la figura al centro delle indagini delle Dda di Napoli e di Salerno e che hanno portato oggi all’arresto di 26 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di aver fatto parte di due distinte organizzazioni criminali. Rosario Giugliano, detto ‘O minorenne, è accusato dalla procura di Salerno di tentato omicidio pluriaggravato da premeditazione e dal metodo mafioso e di detenzione illegale di più armi comuni da sparo. Secondo le risultanze investigative l’uomo, pur in regime di semilibertà, aveva deciso di pianificare nuove attività criminali e per farlo e si era procurato un luogo, una mansarda situata in una zona tranquilla di Pagani (Salerno), adibendola a base operativa del clan. In quel luogo sarebbe stato progettato il tentato omicidio di Carmine Amoruso, un collaboratore di giustizia di Poggiomarino che aveva deciso spontaneamente di uscire dal programma di protezione e di tornare stabilmente nell’agro nocerino sarnese. L’agguato ai suoi danni è materialmente avvenuto il 13 aprile scorso nei pressi del cimitero di San Marzano sul Sarno. Esplosi, in pieno giorno, 14 colpi di pistola contro l’autovettura a bordo della quale viaggiava Amoruso e contro la vittima stessa, sfuggita alla morte solo perché una delle due pistole usate durante l’agguato si era inceppata. Del gruppo di fuoco faceva parte anche Nicola Francese, 31enne di Pagani, raggiunto insieme a Giugliano da un decreto di fermo di indiziato di delitto per gli stessi reati.

