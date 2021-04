Camorra, blitz a Poggiomarino: 26 arresti per droga e armi (Di lunedì 19 aprile 2021) blitz antiCamorra dei carabinieri di Napoli contro due distinte organizzazioni criminali operanti s u Poggiomarino e nei comuni napoletani limitrofi, in lotta tra loro per l’egemonia sul territorio.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021)antidei carabinieri di Napoli contro due distinte organizzazioni criminali operanti s ue nei comuni napoletani limitrofi, in lotta tra loro per l’egemonia sul territorio....

Advertising

larampait : (VIDEO) #Camorra, blitz #Carabinieri 26 #arresti e sequestri per 50 milioni - SanremoNews : Blitz anti camorra dei Carabinieri di Napoli: ordinanze di custodia cautelare anche nell'imperiese - ilnazionaleit : Blitz anti camorra dei Carabinieri di Napoli: ordinanze di custodia cautelare anche nell'imperiese - newsdinapoli : Camorra, blitz dei carabinieri contro clan Fabbrocino: 26 arresti e sequestri per 50 milioni #Cronaca - roiacovi : Camorra a Poggiomarino, blitz in diverse regioni: 26 arresti e sequestro di beni per 50 milioni -