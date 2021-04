Camera, domani audizione su Ordinamento e Poteri Roma Capitale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Martedi’ 20 aprile, la commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di Ordinamento e Poteri della citta’ di Roma, Capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di Ordinamento e Poteri della citta’ di Roma, Capitale della Repubblica, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: alle 15.30 Marco Di Folco, professore di Diritto delle autonomie territoriali presso l’Universita’ Luiss Guido Carli di Roma; alle 15.50 Salvatore Bellomia, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Universita’ di Roma Tor Vergata. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)– “Martedi’ 20 aprile, la commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia didella citta’ didella Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia didella citta’ didella Repubblica, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: alle 15.30 Marco Di Folco, professore di Diritto delle autonomie territoriali presso l’Universita’ Luiss Guido Carli di; alle 15.50 Salvatore Bellomia, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Universita’ diTor Vergata. ...

