Calciomercato, Mourinho esonerato | C’è il comunicato UFFICIALE (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo la voce delle ultime ora, arriva la comunicazione UFFICIALE da parte della società: il tecnico Jose Mourinho è stato esonerato Dopo i brutti risultati dell’ultimo periodo, arriva una svolta… L'articolo Calciomercato, Mourinho esonerato C’è il comunicato UFFICIALE è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo la voce delle ultime ora, arriva la comunicazioneda parte della società: il tecnico Joseè statoDopo i brutti risultati dell’ultimo periodo, arriva una svolta… L'articoloC’è ilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - #Tottenham, arrivata l’ufficialità sull’esonero di #Mourinho ?? Il comunicato del club… - ross_1904 : RT @BombeDiVlad: ?? #Tottenham, ecco il motivo dell’esonero di #Mourinho ?? Le ultime sul tecnico portoghese???? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calcio… - AndreaInterNews : #Mourinho è talmente finito che è pronto a prendere il posto di Flick al Bayern Monaco. Ma il Bayern Monaco ancora non lo sa. #calciomercato - fcin1908it : UFFICIALE – Il Tottenham esonera Mourinho: “Rammarico per come è andata” - BombeDiVlad : ?? #Tottenham, ecco il motivo dell’esonero di #Mourinho ?? Le ultime sul tecnico portoghese???? #LeBombeDiVlad #LBDV… -