Calcio: Superlega. Carraro 'Uefa e Fifa rispettino grandi club' (Di lunedì 19 aprile 2021) "La soluzione si troverà discutendo, litigando ma sapendo che va trovata". ROMA - "La soluzione si troverà discutendo, litigando ma sapendo che va trovata. I club hanno deciso di dare un cazzotto, non ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "La soluzione si troverà discutendo, litigando ma sapendo che va trovata". ROMA - "La soluzione si troverà discutendo, litigando ma sapendo che va trovata. Ihanno deciso di dare un cazzotto, non ...

EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - lucasofri : Io sto seguendo con curiosità tutti pareri che avete (tutti maschi) sulla Superlega: mi permetto solo di aggiungere… - pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - plgcorea : Il Covid ha accelerato la trasformazione in atto del calcio, da sport gestito da burocrati a business globale… - ArmandoCapone : RT @irrisolvibile: Il calcio l'han ucciso i giudici della sentenza Bosman,chi ha venduto i mondiali al Qatar,chi,in Italia,invece di godere… -