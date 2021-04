Calcio Super Lega | Andrea Agnelli | “In questo momento critico ci siamo riuniti per mettere il gioco che amiamo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita dellaha scatenato ferocissime polemiche. Il mondo delsi è letteralmente spaccato a metà tra chi sostiene l’idea promossa da Florentino Perez che sarà il presidente e dache sarà il vice e chi vorrebbe i top club in Champions League. L’idea è di coinvolgere in una competizione infrasettimanale le 12 squadre fondatrici mentre complessivamente saranno 20 i club coinvolti. Le squadre saranno divise nei due gironi die non disputeranno altre coppe europee, mentre parteciperanno regolarmente ai campionati nazionali. Le prime tre di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le due quarte saranno decise da un play-off incrociato tra la quarta e la quinta classificata dei due gironi. Le 12 squadre ...