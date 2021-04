Calcio, Salvini: serve riforma ma idea di pochi ricchi non mi piace (Di lunedì 19 aprile 2021) "Che il Calcio abbia bisogno di riforme sì, non c'è dubbio, che ci siano procedimenti e stipendi fuori dal mondo sì ma non è questo il modo di cambiare, alzarsi e dire noi abbiamo i soldi e noi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "Che ilabbia bisogno di riforme sì, non c'è dubbio, che ci siano procedimenti e stipendi fuori dal mondo sì ma non è questo il modo di cambiare, alzarsi e dire noi abbiamo i soldi e noi ...

Advertising

LaPresse_news : Superlega, Salvini: “Come quando da bambino non vincevo e portavo via il pallone” - il_Giangi : #SuperLeague Quando ho sentito della #SuperLega per un attimo ho temuto di vedere #Salvini con la felpa di… - domenicomazzone : @lauracesaretti1 Ti dico solo che le sono contro Salvini e Letta cara Laura. Quindi converrai con noi sosteniamo qu… - cadiamofelici : er faina e salvini hanno detto che il calcio è morto. quale miglior benedizione per il campionato migliore del mondo - cinziaspina77 : Quando ho letto Superlega nelle notizie ho pensato ad una iniziativa di Salvini o Borghezio, poi invece ho capito c… -