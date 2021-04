Calcio | Rossi | ' Lombardia stanzia 66mila euro per ripartenza campionato eccellenza'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - La giunta della Regioneha deliberato unomento dia favore del 'comitato regionale della Federazione italiana gioco-Lega nazionale dilettanti', come contributo alla sicurezza delle squadre che partecipano aldi. "Nel giorno della Superlega -spiega Antonio, sottosegretario alla presidenza della Regionecon delega a sport, olimpiadi 2026 e grandi eventi- noi diamo un sostegno concreto alle società sportive del territorio, messe in crisi dallo stop alle attività legato alla pandemia. Si tratta di un aiuto fondamentale per ladell'intero movimento regionale". La sommata a favore del ...

Daniele De Rossi è stato dimesso dallo Spallanzani. L'ex centrocampista della Roma e membro dello staff della Nazio…

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – La giunta della Regione Lombardia ha deliberato uno stanziamento di 66mila euro a favore del 'comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio-Lega nazionale di ...