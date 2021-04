Calcio | presidente Lega serie B | “Servono talento e spirito di sacrificio”

Advertising

sole24ore : ?? Florentino #Perez del Real Madrid sarà il presidente della neonata #SuperLeague. Andrea #Agnelli uno dei due vice… - fanpage : Andrea Agnelli è vicepresidente della #SuperLega - Eurosport_IT : LO SCISMA D'EUROPA ???? Il presidente della Juventus, ormai ex numero 1 dell'ECA, getta le linee guida della nuova… - Edooo_1900 : RT @Alfrez__: Il mio presidente si tiene fuori da questa merda. Il mio presidente ha a cuore i valori del calcio. Claudio. - TucoBenedictoP_ : RT @puffasgirl_: C’hanno come presidente Agnelli e i cinesi che si sono creati una lega tutta loro e hanno il coraggio di dire che personag… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio presidente

La nuova Superlega europea delsta prendendo forma e già si è scatenato un putiferio. L'ideatore è ildel Real Madrid Florentino Perez che con l'ausilio di Juventus e Manchester United ha concepito questa ...Di sicuro, delle big delmondiale mancano all'appello diversi club, come Psg e Bayern Monaco. Per i francesi forse pesa la presa di posizione deltransalpino Emmanuel Macron, che ha ...UDINE. La Superlega è nata. Come funzionerà il nuovo torneo? Quanto vale? Quando inizia? "La Super League è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati ...Nella notte che ha rivoluzionato il mondo del calcio, la Juventus, con una nota, ha confermato di aver aderito al progetto della Superlega. Andrea Agnelli, numero uno del clun bianconero, ...