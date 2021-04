Calcio | Pizzul Pd | ' da Lombardia serve attenzione globale | non elemosine selettive'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Il contributo di 66mila euro a favore del comitato regionale della Federazione italiana gioco-Lega nazionale dilettanti, annunciato dalla Regione, è "certamente di un segnale dialle squadre che partecipano al campionato di eccellenza, ma rischia di essere letto come una vera e propria beffa per le società che, a prezzo di grandi sacrifici, partecipano ai campionati di altre discipline sportive. Anche nello sport ci sono figli e figliastri e questi ultimi sono regolarmente dimenticati, forse perché fanno meno rumore". Lo afferma il capogruppo del Pd al Pirellone, Fabio. "Regione-spiega- finalmente si rende conto che il mondo dello sport sta soffrendo moltissimo le limitazioni a cui è stato costretto ...

"Serve - ha aggiunto Pizzul- un'attenzione globale allo sport e alla possibilità che riprenda le sue attività nel post Covid. Non bastano contributi spot come i fondi riservati al Comitato regionale d ..."