Calcio, Haaland sostiene l’associazione dell’arbitro Sovre: altri regali dopo autografo sui cartellini (Di lunedì 19 aprile 2021) Erling Haaland continua a sostenere SOS Autism, l’associazione dedicata alle persone affette da autismo dell’assistente arbitrale Octavian Sovre il quale, qualche giorno fa, aveva chiesto all’attaccante norvegese di autografare i cartellini per un’asta benefica. Il 20enne ha deciso di donare alla stessa associazione una maglia autografata, alcune foto e una lettera scritta a mano. BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City – Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5 — Emanuel Ro?u (@Emishor) April 19, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Erlingcontinua a sostenere SOS Autism,dedicata alle persone affette da autismo dell’assistente arbitrale Octavianil quale, qualche giorno fa, aveva chiesto all’attaccante norvegese di autografare iper un’asta benefica. Il 20enne ha deciso di donare alla stessa associazione una maglia autografata, alcune foto e una lettera scritta a mano. BREAKING: Erlinghas just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City – Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @Erling! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5 — Emanuel Ro?u (@Emishor) April 19, 2021 SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Haaland sostiene l'associazione dell'arbitro Sovre: altri regali dopo autografo sui cartellini - elturro666 : 'Il calcio è passione non denaro' detto da chi pretende che la sua squadra compri Haaland fa un po' ridere, però. - chryatt : Il bello che in questa #SuperLeague non parteciperanno i 2 club più forti al momento cioè #PSG e #Bayern e il futur… - AndreaInterNews : Secondo gli amanti del calcio il Real Madrid giovedì può presentarsi in Super League con l'attacco Mbappé-Haaland-J… - WeLiveHard : @CavourCorzani @SirDiabolik @sauro_rossi @RealPiccinini la super league diventerebbe l'nba del calcio, dove TUTTI i… -