Calcio, "fermate la Superlega": Fratoianni presenta interrogazione al Governo (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – L'affaire Superlega approda in Parlamento. Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, interpellato dall'agenzia Dire, annuncia la presentazione di un'interrogazione al governo per chiedere quale posizione abbia sulla cosiddetta Superlega di calcio e come intenda muoversi per scongiurare che il calcio, da grande passione popolare, degeneri definitivamente in business a carattere eminentemente privatistico.

