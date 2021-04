Calcio | Andrea Costa | ' credo che finale Coppa Italia possa avere 15-20 % spettatori'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Andrea

Metro

Aleksander Ceferin , presidente dell' Uefa , non usa mezzi termini per parlare diAgnelli , vice presidente della neonata Superlega . E tra gli ideatori del nuovo torneo, insieme a Florentino Perez, numero uno del Real Madrid. 'Non parlerò molto di Agnelli ma probabilmente è ...Ronaldo, Lukaku, Muriel e Simy calciano tutti i rigori nelle loro squadre, Sanabria no: al Toro il rigorista èBelotti.Il calcio è l’unico sport davvero globale con più di quattro miliardi di appassionati e la responsabilità di noi grandi club è di rispondere ai loro desideri”. Sostenendo la nuova lega europea, Andrea ...Esplode la rabbia dell'Uefa dopo l'annuncio della creazione della SuperLega. Il presidente della federazione europea Aleksander Ceferin, dopo la riunione del Comitato ...