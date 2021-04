Calcio: Andrea Costa, ‘credo che finale Coppa Italia possa avere 15-20 % spettatori’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Io credo che per la finale di Coppa Italia del 19 maggio si possa provare ad avere un 15-20% di pubblico che ci consenta di arrivare più preparati all’11 di giugno per l’esordio della Nazionale agli Europei dove sappiamo che ci sarà un 25% di spettatori. Stesso discorso vale per la finale degli Internazionali Bnl d’Italia. Sono eventi all’aperto e sappiamo che ci sono meno occasioni di contagio”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni della ‘Politica nel pallone’ su Gr Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Io credo che per ladidel 19 maggio siprovare adun 15-20% di pubblico che ci consenta di arrivare più preparati all’11 di giugno per l’esordio della Nazionale agli Europei dove sappiamo che ci sarà un 25% di spettatori. Stesso discorso vale per ladegli Internazionali Bnl d’. Sono eventi all’aperto e sappiamo che ci sono meno occasioni di contagio”. Lo dice il sottosegretario alla Salute,, ai microfoni della ‘Politica nel pallone’ su Gr Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

