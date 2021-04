Calciatori e tifosi contrari alla SuperLega. Scenario da carte bollate (Di lunedì 19 aprile 2021) SuperLega/UEFA, VERSO LA GUERRA LEGALE. Prima del campo, la sfida lanciata dal progetto SuperLega, rischia di giocarsi nelle aule dei tribunali e arrivare fino alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Lo hanno previsto i 12 club fondatori, che hanno disposto ogni possibile contromossa legale alle azioni, soprattutto economiche, che sono state minacciate da Fifa, Uefa, leghe e federazioni varie per stroncare sul nascere il loro progetto. E non è solo una minaccia, visto che in una lettera inviata personalmente a Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, i club ‘dissidenti’ avvisano di aver già pronti i dossier da presentare in diversi tribunali, pur senza specificare quali e con quali contenuti. “Un’eventuale controversia legale rischia di essere molto lunga e trovare ultima istanza alla Corte di Giustizia dell’Unione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021)/UEFA, VERSO LA GUERRA LEGALE. Prima del campo, la sfida lanciata dal progetto, rischia di giocarsi nelle aule dei tribunali e arrivare finoCorte di giustizia dell’Unione Europea. Lo hanno previsto i 12 club fondatori, che hanno disposto ogni possibile contromossa legale alle azioni, soprattutto economiche, che sono state minacciate da Fifa, Uefa, leghe e federazioni varie per stroncare sul nascere il loro progetto. E non è solo una minaccia, visto che in una lettera inviata personalmente a Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, i club ‘dissidenti’ avvisano di aver già pronti i dossier da presentare in diversi tribunali, pur senza specificare quali e con quali contenuti. “Un’eventuale controversia legale rischia di essere molto lunga e trovare ultima istanzaCorte di Giustizia dell’Unione ...

