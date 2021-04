Cairo: «Progetto Superlega depositato il 10 gennaio, Marotta e Agnelli hanno sabotato i fondi» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha attaccato duramente l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Al telefono con l’Ansa dopo l’assemblea di Lega Serie A del pomeriggio, Cairo ha sbottato: “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi. Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il Progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Il Progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di serie A e per questo tradimento deve dimettersi e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha attaccato duramente l’amministratore delegato dell’Inter, Beppee il presidente della Juventus, Andrea. Al telefono con l’Ansa dopo l’assemblea di Lega Serie A del pomeriggio,ha sbottato: “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi. Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Ilnon andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di serie A e per questo tradimento deve dimettersi e ...

