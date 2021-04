Cadiz-Real Madrid mercoledì H 22 00 | formazioni | quote | pronostici Blancos allo stremo ma obbligati a vincere

Leggi su infobetting

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il, ieri notte, non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo di una serie veramente durissima: stremati e con gli uomini davvero contati, inon sono riusciti a bucare la difesa del Getafe, anzi si sono aggrappati più volte a Courtois per portare a casa uno 0-0 in apparenza deludente ma forse non InfoBetting: Scommesse Sportive e