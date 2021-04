Buongiorno, mamma!: Raoul Bova protagonista della nuova serie di Canale 5, trama e personaggi e quando inizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Raoul Bova torna in tv e lo fa da protagonista di una serie tv tutta nuova. Buongiorno, mamma! è la nuova fiction di Canale 5, dove Raoul Bova interpreta il protagonista Guido Borghi, un dramma famigliare che però saprà regalare anche momenti di leggerezza. La partenza, fissata per mercoledì 21 aprile, segue il finale della fortunata serie con Sabrina Ferilli, Svegliati Amore Mio, della quale Buongiorno, mamma! cercherà di replicare il successo ottenuto. Buongiorno, mamma!: cast e location Raoul Bova torna dunque ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021)torna in tv e lo fa dadi unatv tuttaè lafiction di5, doveinterpreta ilGuido Borghi, un dramma famigliare che però saprà regalare anche momenti di leggerezza. La partenza, fissata per mercoledì 21 aprile, segue il finalefortunatacon Sabrina Ferilli, Svegliati Amore Mio,qualecercherà di replicare il successo ottenuto.: cast e locationtorna dunque ...

Advertising

Paola63689975 : RT @WittyTV: È un attore unico, ma ha anche tantissime skills tutte da scoprire... ?? Cliccate qui e non dimenticate l'appuntamento con la… - WittyTV : È un attore unico, ma ha anche tantissime skills tutte da scoprire... ?? Cliccate qui e non dimenticate l'appuntame… - Anna58237344 : @mammaparole3 La mamma ha sempre ragione!!!!! Buongiorno Filomena e buona giornata anche a te - Sabina57269535 : RT @AllRiseMyeolchy: Lei è una persona riservata, ma il bambino è cresciuto a pane e zia barbie, è entrata 3 volte al gf per far vedere al… - bardellarabbiaa : RT @AllRiseMyeolchy: Lei è una persona riservata, ma il bambino è cresciuto a pane e zia barbie, è entrata 3 volte al gf per far vedere al… -