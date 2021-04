Brando Giorgi operato agli occhi. Ecco come sta (Video) (Di lunedì 19 aprile 2021) Brando Giorgi ha rassicurato i suoi fan dall’account Instagram con una storia, dove ha parlato dell’operazione agli occhi che ha dovuto subire Con un Video pubblicato sulle storie Instagram, l’attore Brando Giorgi ha voluto rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute. L’operazione agli occhi è andata bene e adesso devo stare a riposo, ma è già pronto e non vede l’ora di andare in trasmissione “per difendersi”. Nei giorni scorsi Giorgi ha dovuto lasciare il reality L’Isola dei Famosi e tornare in Italia per un problema legato alla sua salute. Così l’ex naufrago in queste ore ha fatto una storia su Instagram per ringraziare i follower del sostegno: “Eccoci qua, scusatemi se sono con gli ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021)ha rassicurato i suoi fan dall’account Instagram con una storia, dove ha parlato dell’operazioneche ha dovuto subire Con unpubblicato sulle storie Instagram, l’attoreha voluto rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute. L’operazioneè andata bene e adesso devo stare a riposo, ma è già pronto e non vede l’ora di andare in trasmissione “per difendersi”. Nei giorni scorsiha dovuto lasciare il reality L’Isola dei Famosi e tornare in Italia per un problema legato alla sua salute. Così l’ex naufrago in queste ore ha fatto una storia su Instagram per ringraziare i follower del sostegno: “ci qua, scusatemi se sono con gli ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, le prime parole di #BrandoGiorgi dopo l’abbandono forzato del reality - blogtivvu : Isola dei Famosi: come sta Brando Giorgi? Prime parole dopo l’operazione - zazoomblog : Brando Giorgi parla dopo la delicata operazione: le parole sul ritorno a L’Isola dei Famosi in studio - #Brando… - zazoomblog : Brando Giorgi parla dopo la delicata operazione: le parole sul ritorno a L’Isola dei Famosi in studio - #Brando… - zazoomblog : Ecco come sta Brando Giorgi dopo l’operazione all’occhio (VIDEO) - #Brando #Giorgi #l’operazione -