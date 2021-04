Brando Giorgi | le prime parole dopo l’operazione gli occhi | “Ne avrò ancora per parecchi giorni” | come sta adesso

(Di lunedì 19 aprile 2021) A distanza di pochissimidal suo abbandono a L’Isola dei Famosi,è ritornato sui socialagli. È stato un eccezionale naufrago de L’Isola dei Famosi,. Entrato a far parte della quindicesima edizione dell’adventure reality sin dalla prima puntata, l’attore romano ha lasciato un vero e proprio segno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

'Isola dei famosi' ultime notizie.è stato operato. L'attore, che ha dovuto abbandonare il reality show di Canale 5 , a causa di un grave problema all'occhio, sui social ha voluto tranquillizzare i followers circa le ...torna sui social dopo l'abbandono dell 'Isola dei Famosi e il rientro d'urgenza in Italia. L'attore, che è stato costretto a lasciare il reality di Canale 5 per un problema all'occhio, è ...Brando Giorgi parla ai fan dopo la delicata operazione e annuncia che tornerà nello studio de L'Isola dei Famosi per difendersi.Isola dei Famosi 2021 nomination: chi sono i concorrenti nominati durante l'ultima puntata che rischiano l'eliminazione stasera 19 aprile?