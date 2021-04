Brando Giorgi, le prime parole dopo l’operazione gli occhi: “Ne avrò ancora per parecchi giorni”, come sta adesso (Di lunedì 19 aprile 2021) A distanza di pochissimi giorni dal suo abbandono a L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi è ritornato sui social dopo l’operazione agli occhi. È stato un eccezionale naufrago de L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi. Entrato a far parte della quindicesima edizione dell’adventure reality sin dalla prima puntata, l’attore romano ha lasciato un vero e proprio segno L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) A distanza di pochissimidal suo abbandono a L’Isola dei Famosi,è ritornato sui socialagli. È stato un eccezionale naufrago de L’Isola dei Famosi,. Entrato a far parte della quindicesima edizione dell’adventure reality sin dalla prima puntata, l’attore romano ha lasciato un vero e proprio segno L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

