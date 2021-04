Advertising

repubblica : Grillo e la difesa del figlio, Boschi: 'Le donne del M5S prendano le distanze'. La replica di Taverna: 'Serve rispe… - reportrai3 : La replica dell'on. Boschi #Report - NacLucacrispino : Boschi replica a Grillo: scandaloso video per assolvere il figlio - ocsecnarf1 : RT @repubblica: Grillo e la difesa del figlio, Boschi: 'Le donne del M5S prendano le distanze'. La replica di Taverna: 'Serve rispetto, no… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Grillo e la difesa del figlio, Boschi: 'Le donne del M5S prendano le distanze'. La replica di Taverna: 'Serve rispetto, no… -

L'esponente Iv su Facebook chiede a esponenti 5s di dissociarsi...'Mi piacerebbe - aveva detto- che dentro il Movimento 5 Stelle qualcuno, magari qualche donna, prendesse le distanze da Beppe Grillo '. Ma la senatrice pentastellata Paola Taverna: '...Nel mirino le parole del garante M5S: 'Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia... è ...Maria Elena Boschi attacca Beppe Grillo per il video in difesa del figlio Ciro: sembra più una questione politica per liti passate ...