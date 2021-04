Boschi contro Grillo: «Vergognoso maschilismo». Ma l’appello alle donne 5s a dissociarsi finisce male (Di lunedì 19 aprile 2021) Maria Elena Boschi contro Grillo. La parlamentare di Iv, attacco il padre nobile del Movimento 5 stelle nella triplice veste di donna. Di parlamentare. E perché no? Di esperta di materia legale. Un attacco al cubo, il suo, nato sulla scia delle polemiche scatenate dall’ex comico in prestito alla politica con il video in cui, incredibilmente, assolve il figlio negando le sue colpe. Aggressione e abusi. «Non c’è stato alcuno stupro», dichiara Grillo rigettando quanto asserito nero su bianco dall’accusa che ha investito il figlio Ciro travolto, insieme ad altri suoi tre amici genovesi dal caso della violenza sessuale nei confronti di una ragazza italo-svedese conosciuta in Sardegna a Porto Cervo nell’estate del 2019. Boschi contro Grillo: «Vergognoso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Maria Elena. La parlamentare di Iv, attacco il padre nobile del Movimento 5 stelle nella triplice veste di donna. Di parlamentare. E perché no? Di esperta di materia legale. Un attacco al cubo, il suo, nato sulla scia delle polemiche scatenate dall’ex comico in prestito alla politica con il video in cui, incredibilmente, assolve il figlio negando le sue colpe. Aggressione e abusi. «Non c’è stato alcuno stupro», dichiararigettando quanto asserito nero su bianco dall’accusa che ha investito il figlio Ciro travolto, insieme ad altri suoi tre amici genovesi dal caso della violenza sessuale nei confronti di una ragazza italo-svedese conosciuta in Sardegna a Porto Cervo nell’estate del 2019.: «...

