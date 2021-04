Borse positive, a Piazza Affari stacco cedola per 6 big. Juve boom per Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Giù Cnh Industrial dopo stop a trattative per vendere Iveco ai cinesi di FAW. In settimana il BTp Futura e il giudizio di S&P sul debito italiano. Euro/dollaro sopra 1,20 Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 aprile 2021) Giù Cnh Industrial dopo stop a trattative per vendere Iveco ai cinesi di FAW. In settimana il BTp Futura e il giudizio di S&P sul debito italiano. Euro/dollaro sopra 1,20

