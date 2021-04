Borse europee caute. Milano fiacca con stacco cedole

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che cercano di difendere i record raggiunti nelle ultime sedute. La borsa di Milano risente anche dell’effettoda parte di sei big del FTSE MIB. Sul mercao valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,50%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,26%, e sostanzialmente ...