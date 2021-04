Borsa, volano Fiera Milano e IEG su prospettiva ripartenza settore (Di lunedì 19 aprile 2021) (TeleBorsa) – Spiccano il volo Fiera Milano e IEG a Piazza Affari, dopo che nella conferenza stampa di venerdì sera Mario Draghi e Roberto Speranza hanno annunciato la ripartenza del settore per il primo luglio. Fiera Milano passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,37% e attestandosi a a 3,91. Grande giornata anche per Italian Exhibition Group, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,57% a 3,22. “Fiera Milano è pronta a ripartire in sicurezza dal primo luglio. Accenderemo da subito i motori della macchina organizzativa per supportare al meglio i nostri organizzatori, espositori e visitatori, a cominciare da Milano Unica, la prima Fiera in calendario”, ha commentato la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Tele) – Spiccano il voloe IEG a Piazza Affari, dopo che nella conferenza stampa di venerdì sera Mario Draghi e Roberto Speranza hanno annunciato ladelper il primo luglio.passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,37% e attestandosi a a 3,91. Grande giornata anche per Italian Exhibition Group, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,57% a 3,22. “è pronta a ripartire in sicurezza dal primo luglio. Accenderemo da subito i motori della macchina organizzativa per supportare al meglio i nostri organizzatori, espositori e visitatori, a cominciare daUnica, la primain calendario”, ha commentato la ...

Moderna e Pfizer corrono, capitalizzazione al top I titoli delle case farmaceutiche che stanno producendo vaccini continuano a oscillare con l'altalena delle notizie sui relativi prodotti, ma Moderna e Pfizer volano in capitalizzazione. Entrambe, come evidenzia Bloomberg, hanno visto venerd un picco in positivo con la notizia del vaccino di Johnson & Johnson bloccato negli Stati Uniti e l'Europa che sta ...

