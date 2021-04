Borsa: Asia in ordine sparso, preoccupa Covid, Tokyo +0,01% (Di lunedì 19 aprile 2021) Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico, frenate dalle crescenti preoccupazioni per i nuovi contagi da Covid 19, saliti nel mondo oltre i 5,2 milioni di unità la scorsa settimana e con lo spettro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Borse inine Pacifico, frenate dalle crescentizioni per i nuovi contagi da19, saliti nel mondo oltre i 5,2 milioni di unità la scorsa settimana e con lo spettro ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia in ordine sparso, preoccupa Covid, Tokyo +0,01% Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico, frenate dalle crescenti preoccupazioni per i nuovi contagi da Covid 19, saliti nel mondo oltre i 5,2 milioni di unità la scorsa settimana e con lo spettro della variante indiana. Una ...

Asia - Pacific contrastata. Nikkei 225 guadagna solo lo 0,01% Il clima misto è confermato da un indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso, sostanzialmente invariato. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa ...

Tokyo resta al palo. Bene le piazze cinesi Avvio di settimana debole per la borsa di Tokyo, con gli investitori che continuano a guardare alla stagione delle trimestrali, mentre aumentano ...

