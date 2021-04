Bonus 2.400 euro. In arrivo la circolare dell’Inps. Ecco chi ne potrà beneficiare. Va richiesto entro il 31 maggio (Di lunedì 19 aprile 2021) È in corso di pubblicazione la circolare dell’Inps con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del cosiddetto “Bonus 2.400 euro” a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza Covid-19, come prevede l’ultimo Decreto Sostegni approvato dal Governo. Il Bonus 2.400 euro, secondo quanto fa sapere l’Inps e come indicato al dl Sostegni, spetta ai lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo. L’Inps ricorda, inoltre, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) È in corso di pubblicazione lacon i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del cosiddetto “2.400” a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza Covid-19, come prevede l’ultimo Decreto Sostegni approvato dal Governo. Il2.400, secondo quanto fa sapere l’Inps e come indicato al dl Sostegni, spetta ai lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo. L’Inps ricorda, inoltre, ...

