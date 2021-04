Bonan: “Tomori dal Chelsea al Milan per fare un dispetto a Conte” | News (Di lunedì 19 aprile 2021) Bonan ha parlato del trasferimento al Milan di Tomori, secondo cui si vocifera si sia trattato di un dispetto nei confronti di Conte Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021)ha parlato del trasferimento aldi, secondo cui si vocifera si sia trattato di unnei confronti di

Ultime Notizie dalla rete : Bonan Tomori Bonan: "C'è una voce sul trasferimento di Tomori al Milan" SpazioMilan Bonan: “C’è una voce sul trasferimento di Tomori al Milan” Alessandro Bonan intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della difesa del Milan e in particolar modo di Tomori in coppia con Kjaer: “C’è una voce maligna secondo cui il Milan sia stato ...

