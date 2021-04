Bologna | Sabatini | «Superlega? Così si ritorna al feudalesimo»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Walter, dirigente del, ha bocciato senza mezzi termini la creazione della. Queste le sue parole Walter, dirigente del, ha bocciato senza mezzi termini la creazione della. Queste le sue parole a CalcioNapoli 24 tv. «Laè un progetto che mi fa ribrezzo per tante cose,sial. Disorienta e sopprime ogni pensiero sul diritto di tutti di fare calciocome la sana competizione. Il calcio appartiene alla gente e non solo a i ricchi.come viene immaginata, questaoffende lo sport fatto di valori e competizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

rep_bologna : Superlega di calcio, per Sabatini 'è un ritorno al feudalesimo' [aggiornamento delle 15:05] - CinqueNews : Superlega, Sabatini: «Stanno uccidendo il calcio, vicenda mi fa schifo» - teladoiotokyo : Sabatini: La Superlega è un progetto che mi fa ribrezzo: Anche Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del… - daniele7217 : RT @claudioruss: Dal #Bologna, Walter Sabatini a #CalcioNapoli24: 'Il progetto #Superlega mi fa ribrezzo, si ritorna al feudalesimo, offend… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sabatini: 'Superlega? Stanno uccidendo il calcio, viene disatteso il merito sportivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sabatini

Il direttore generale delWalterè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) Ecco quanto evidenziato da ......che nel frattempo ha dilaniato il mondo il proprietario delsbarcherà all'aeroporto Marconi oggi pomeriggio o al massimo domattina e potrà riabbracciare da Claudio Fenucci a Waltere ...Il direttore dell'area tecnica del Bologna stronca senza mezzi termini il progetto a cui hanno aderito Juve, Inter e Milan: "Fifa e Uefa difendano il ..."Superlega? Stanno uccidendo il calcio. Il calcio è uno sport popolare che si gioca in strada prima di tutto. Questa è la mia posizione personale. Questa vicenda mi fa schifo, è un ritorno al fedaules ...