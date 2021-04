Bologna, la renziana Conti si candida alle primarie da indipendente: “Progetto senza bandiere, né simboli. Centrosinistra casa mia” (Di lunedì 19 aprile 2021) La renziana Isabella Conti, sindaco San Lazzaro di Savena nel bolognese, ha annunciato pubblicamente che si candiderà alle primarie del Centrosinistra a Bologna: “Scelgo di partecipare perché il Centrosinistra è la mia casa, il mio mondo, la mia storia, i miei valori” ha detto in un video pubblicato su Facebook proprio per spiegare le sue intenzioni. Sindaca di San Lazzaro, comune di 30mila abitanti alle porte di Bologna, Conti è al secondo mandato, rieletta nel 2019 con l’80% dei voti. Alcuni anni prima, nel 2014, era stata soprannominata sindaca anti-cemento per aver bloccato il maxi insediamento edilizio della frazione di Idice. Decisione che aveva provocato diversi malumori tra i dirigenti del Pd ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) LaIsabella, sindaco San Lazzaro di Savena nel bolognese, ha annunciato pubblicamente che si candideràdel: “Scelgo di partecipare perché ilè la mia, il mio mondo, la mia storia, i miei valori” ha detto in un video pubblicato su Facebook proprio per spiegare le sue intenzioni. Sindaca di San Lazzaro, comune di 30mila abitantiporte diè al secondo mandato, rieletta nel 2019 con l’80% dei voti. Alcuni anni prima, nel 2014, era stata soprannominata sindaca anti-cemento per aver bloccato il maxi insediamento edilizio della frazione di Idice. Decisione che aveva provocato diversi malumori tra i dirigenti del Pd ...

