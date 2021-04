Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di lunedì 19 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova giornata di monitoraggio dati in Lombardia, uno dei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus. E’ stato reso noto il Bollettino aggiornato a lunedì 19 aprile, con i dati più importanti per valutare l’impatto della pandemia. Nella giornata di oggi si registrano 1.040 nuovi contagi, 35 morti, 7.850 guariti, 15.056 tamponi molecolari, 708 (-14) ricoverati in terapia intensiva, 4.623 (-93) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova giornata di monitoraggio dati in, uno dei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus. E’ stato reso noto ilaggiornato a19, con i dati più importanti per valutare l’impatto della pandemia. Nella giornata disi registrano 1.040 nuovi, 35, 7.850, 15.056 tamponi molecolari, 708 (-14) ricoverati in terapia intensiva, 4.623 (-93) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #19aprile #Coronavirus #COVID19 - bizcommunityit : Covid Italia, bollettino oggi 18 aprile: 12.694 nuovi casi e 251 morti. Più casi in Lombardia, Campania, Puglia e L… - StreetNews24 : I numeri regione per regione, la tabella della Protezione Civile con contagi, ricoveri e morti. Le news da Lombardi… - fisco24_info : Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 19 aprile: I numeri regione per regione, la tabella della Pro… - VELOSPORT1960 : La tabella dei dati con positivi e decessi dalla regione -