Bollettino del 19 aprile 2021: i numeri della situazione epidemiologica in Italia (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel Bollettino del 19 aprile 2021 la regione con il maggior numero di contagi è la Campania, seguita da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna Il Bollettino del 19 aprile 2021 riporta un numero più contenuto di casi postivi in relazione al minor numero di tamponi effettuati nella giornata di ieri (poco più di 83 mila tamponi in meno rispetto a sabato). Nonostante tutto il numero di decessi di oggi (316) risulta più alto rispetto a ieri con 251 morti. I guariti di oggi sono 19.699, ci sono 67 pazienti in meno rispetto a ieri ricoverati nelle terapie intensive, ma 94 in più nei reparti di degenza covid. Il tasso di positività è invece aumentato dello 0,5%, salendo a 6%. Le dosi di vaccino somministrate sono state 15.352.790. Analizzando i dati regione per regione, risulta che ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Neldel 19la regione con il maggior numero di contagi è la Campania, seguita da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna Ildel 19riporta un numero più contenuto di casi postivi in relazione al minor numero di tamponi effettuati nella giornata di ieri (poco più di 83 mila tamponi in meno rispetto a sabato). Nonostante tutto il numero di decessi di oggi (316) risulta più alto rispetto a ieri con 251 morti. I guariti di oggi sono 19.699, ci sono 67 pazienti in meno rispetto a ieri ricoverati nelle terapie intensive, ma 94 in più nei reparti di degenza covid. Il tasso di positività è invece aumentato dello 0,5%, salendo a 6%. Le dosi di vaccino somministrate sono state 15.352.790. Analizzando i dati regione per regione, risulta che ...

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #20aprile ?? ?? #allertaGIALLA, per rischio idrogeologico, su parte dell'Abruzzo. ?? Consulta il bollettino… - DPCgov : ?? Domenica #18aprile ???? #allertaGIALLA in sette regioni ? L’allerta meteo-idro #protezionecivile ti avvisa che potr… - NewSicilia : #Covid #Italia: ecco i dati di oggi, dai contagi ai vaccini #Newsicilia - solops : Coronavirus Covid Italia, il bollettino del 19 aprile - Mediagol : #Coronavirus, il bollettino del 19 aprile 2021: 8.864 nuovi casi, 316 i decessi. La situazione in Italia… -