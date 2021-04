Bollettino covid di Roma e Lazio | 950 nuovi casi 526 in città e 38 morti D' Amato dopo due mesi sotto i mille casi

Advertising

SkyTG24 : ??#Pfizer annuncia altre 100 milioni di dosi all'Ue nel 2021 - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - telecitynews24 : ?? PIEMONTE: 687 NUOVI CASI E 33 DECESSI ?? Il bollettino odierno ?? - BellelliAlberto : Covid: bollettino 19 aprile ’21 - occhio_notizie : Sono 950 i nuovi casi positivi al #Covid 19 registrati nel #Lazio oggi, lunedì 19 aprile 2021, e 38 decessi. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

Nelle ultime 24 ore nessuna dimissione e cinque nuovi accessi nei reparti. Sono in cura nel nosocomio sannita 98 persone, di cui 89 residenti nella provincia di Benevento. il...ILREGIONALE DEL 19 APRILE Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna ... 2.256 quelli negli altri reparti(+30). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia ...Riprende il mercato del lavoro in Piemonte, anche se resta al di sotto dei livelli pre-Covid. Sono circa 23.790 i contratti programmati dalle imprese[...] piemontesi per aprile, 13.780 in più rispetto ...In calo i casi giornalieri di Covid in Sardegna e anche il tasso di positività, che dal 9,3% di ieri si attesta oggi all'1%. Aumentano però i ricoveri in terapia intensiva e si registrano tre nuovi ...