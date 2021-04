Bollettino Coronavirus Protezione Civile 19 aprile: i dati ufficiali (Di lunedì 19 aprile 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. I dati ufficiali Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Laha emesso ilsulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. I

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 8.864 nuovi casi e 316 morti nelle ultime 24 ore - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - zazoomblog : Coronavirus il bollettino del 19 aprile 2021: 8.864 nuovi casi 316 i decessi. La situazione in Italia -… - Pall_Gonfiato : #Coronavirus: ecco il bollettino del 19 aprile sui contagi in #Italia #Covid - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.864 nuovi casi, 316 morti. Tasso di positività 6% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 19 APRILE/ Ministero Salute: 316 morti, 8864 nuovi casi Dopo il weekend il primo bollettino coronavirus del Ministero della Salute registra una "tradizionale" diminuzione del numero di contagiati - dovuta al calo drastico dei tamponi processati (146.728) - ma conferma le tendenze ...

Covid Sicilia, oggi 1.123 contagi: bollettino 19 aprile I dati della regione sui nuovi casi di Coronavirus: da ieri processati 14.416 tamponi. Si registrano altri 10 morti Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi ( - 564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ...

Covid 19 aprile 2021, bollettino Coronavirus. Contagi oggi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid Sicilia, oggi 1.123 contagi: bollettino 19 aprile (Adnkronos) - Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti.

Covid a Verona: 75 casi, 3 decessi -11 ricoveri in 24 ore Sono 4.900 le persone attualmente positive al Covid in tutta la Provincia di Verona. 75 casi nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di lunedì 19 aprile. Il bilancio ...

Dopo il weekend il primodel Ministero della Salute registra una "tradizionale" diminuzione del numero di contagiati - dovuta al calo drastico dei tamponi processati (146.728) - ma conferma le tendenze ...I dati della regione sui nuovi casi di: da ieri processati 14.416 tamponi. Si registrano altri 10 morti Sono 1.123 i nuovi contagi diin Sicilia secondo i dati deldi oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi ( - 564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ...(Adnkronos) - Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti.Sono 4.900 le persone attualmente positive al Covid in tutta la Provincia di Verona. 75 casi nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di lunedì 19 aprile. Il bilancio ...