Bollettino Coronavirus di Lunedì 19 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,04% (Di lunedì 19 aprile 2021) In data 19 Aprile, con il consueto calo che segue il fine settimana, l’incremento nazionale dei casi è +0,22% (ieri +0,32%) con 3.878.994 contagiati totali, 3.268.262 dimissioni/guarigioni (+19.669) e 117.243 deceduti (+316); 493.489 infezioni in corso (-11.122). Ricoverati con sintomi +94 (23.742); terapie intensive -67 (3.244) con 141 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 146.728 tamponi totali (ieri 230.116) di cui 90.179 molecolari (ieri 146.591) e 55.549 test rapidi (ieri 84.525) con 51.235 casi testati (ieri 81.308); 8.864 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,04% (ieri 5,51% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,30% (ieri 15,61% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.334; Sicilia 1.123; ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) In data 19, con il consueto calo che segue il fine settimana, l’incremento nazionale dei casi è +0,22% (ieri +0,32%) con 3.878.994 contagiati totali, 3.268.262 dimissioni/guarigioni (+19.669) e 117.243 deceduti (+316); 493.489 infezioni in corso (-11.122). Ricoverati con sintomi +94 (23.742); terapie intensive -67 (3.244) con 141 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 146.728totali (ieri 230.116) di cui 90.179 molecolari (ieri 146.591) e 55.549 test rapidi (ieri 84.525) con 51.235 casi testati (ieri 81.308); 8.864(target 4.311);totali 6,04% (ieri 5,51% – target 2%);/casi testati 17,30% (ieri 15,61% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.334; Sicilia 1.123; ...

