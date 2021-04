Bizzarra la proposta dagli USA: il vetro salverà il ghiaccio dell’Artico? (Di lunedì 19 aprile 2021) La perdita di ghiaccio artico si fa di anno in anno più critica. E’ notizia di qualche giorno fa che quest’anno si è raggiunto il secondo minimo di estensione da quando si effettuano le rilevazioni. Una Bizzarra proposta arriva dagli USA: il vetro a salvare il ghiaccio dell’Artico? Secondo le previsioni dei climatologi, fra pochi decenni il ghiaccio marino artico Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) La perdita diartico si fa di anno in anno più critica. E’ notizia di qualche giorno fa che quest’anno si è raggiunto il secondo minimo di estensione da quando si effettuano le rilevazioni. UnaarrivaUSA: ila salvare il? Secondo le previsioni dei climatologi, fra pochi decenni ilmarino artico

Advertising

PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… - Marc852835993 : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… - LunaAngolo : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… - stegian67 : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… - avvmacellaro : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… -