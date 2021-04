Bielsa ferma Kloop: il Liverpool pareggia contro il Leeds (Di lunedì 19 aprile 2021) Leeds - Nella giornata legata al clamore generato dalla nuova Superlega , il Liverpool , uno dei club fondatori, pareggia fuori casa contro il Leeds di Marcelo Bielsa . Alla rete di Mané nel primo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021)- Nella giornata legata al clamore generato dalla nuova Superlega , il, uno dei club fondatori,fuori casaildi Marcelo. Alla rete di Mané nel primo ...

Advertising

Daniele20052013 : Premier: il Liverpool fa 1-1 con il Leeds dopo le proteste per la Superlega, Bielsa ferma Klopp… - Fprime86 : RT @CorSport: #Bielsa ferma #Kloop : il #Liverpool pareggia contro il #Leeds ?? - CalcioPillole : #Klopp torna a casa con solo un punto, fallendo dunque l'aggancio in classifica al #WestHam, quarto in classifica. - LeoWolf1992 : RT @CorSport: #Bielsa ferma #Kloop : il #Liverpool pareggia contro il #Leeds ?? - CorSport : #Bielsa ferma #Kloop : il #Liverpool pareggia contro il #Leeds ?? -