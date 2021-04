Biagianti | “Ancora ferito dall’addio al Catania Ora penso solo da tifoso”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biagianti Ancora

Goal.com

Ancor più recente è l'ultimo successo a Catanzaro dei rossoblù in un matchuna volta molto equilibrato. Gli ospiti riuscirono a imporsi col minimo sforzo grazie a una rete dial ...La sirena chiudeva i giochi e sancivauna sconfitta per la Meta Catania Bricocity che paga ... Rossetti, Baldasso, Baisel, Josiko , Messina, Silvestri, Kuraja, Fabinho, Musumeci,, ...ESCLUSIVA - Marco Biagianti ha lasciato il Catania, ma non Catania: oggi gioca a calcio a 5 e produce birra. "Una carriera ricca di emozioni".Diretta Catanzaro Catania streaming video tv oggi domenica 18 aprile: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il girone C di Serie C.