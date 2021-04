Beppe Grillo | la rabbia dei genitori della ragazza che ha denunciato il figlio Ciro | ' Ridicolizza il nostro dolore'

Advertising

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - ValePiccinini : @EnricoLetta attendiamo una presa di posizione del PD molto dura nei confronti di @beppe_grillo - rbtgvn : RT @gaiatortora: Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimentato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

I genitori hanno visto il video mandato in rete dain cui dice che il figlio è innocente e in cui parla di 'divertimento'. 'Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, ...Cosìsi sfoga in un video su Facebook. "Allora - incalza il fondatore M5S - perché non li avete arrestati? E poi c'è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c'è un ...Ascolta “Siamo sicuri che gli sforzi messi in atto per far fronte all’emergenza sanitaria stiano andando nella giusta direzione? Quello che purtroppo abbiamo davanti ai nostri occhi è un sistema non b ...Ascolta Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Io voglio chiedere, voglio una spiegazione perchè un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figli ...