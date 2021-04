Beppe Grillo difende il figlio: 'Non ha stuprato nessuno. Arrestate me' (Di lunedì 19 aprile 2021) "Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno", "afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka" e "costretta ad avere rapporti di gruppo" dai quattro giovani ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) "Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno", "afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka" e "costretta ad avere rapporti di gruppo" dai quattro giovani ...

beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - fattoquotidiano : Beppe Grillo, video sulle accuse al figlio: “Lui e i suoi amici non sono stupratori. Non ha fatto niente, arrestate… - AnnalisaChirico : Beppe Grillo, da sempre avvezzo alle condanne preventive, scopre adesso il valore della presunzione di innocenza su… - IlPrimatoN : All'improvviso un Grillo garantista - pierlui23253613 : @beppe_grillo Non te preoccupe, gli innocenti non finiscono in galera. Cit. Bonafede -