?Beppe Grillo difende il figlio | «Lui stupratore? Non ha fatto niente» I genitori della ragazza | ridicolizza dolore

Advertising

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - Alessio_Ram : @beppe_grillo Si vergogni. Punto. - farfarello13 : RT @AnnalisaChirico: Beppe Grillo, da sempre avvezzo alle condanne preventive, scopre adesso il valore della presunzione di innocenza sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

'Le parole disono piene di maschilismo. Fanno torto a tutte le vittime di violenza'. La renziana Maria Elena Boschi punta il dito contro il Garante del Movimento 5 Stelle, che ha pubblicato su ...unscalmanato come da tempo non si vedeva più, ma questa volta in difesa di suo figlio Ciro, accusato di aver violentato con altri tre ragazzi una studentessa milanese di origine scandinava ...Deputate e senatrici del Pd contro per le dichiarazioni di Grillo in difesa del figlio accusato di stupro nei confronti di due ragazze ...Roma, 19 apr. (askanews) - "Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Non sta a me stabilire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati. Ma che Beppe Grillo usi il suo potere ...