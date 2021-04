Beppe Grillo difende il figlio accusato di stupro. I genitori della ragazza: «Ripugnante» (Di martedì 20 aprile 2021) Giustizialisti e manettari verso tutti, i grillini diventano garantisti e assolutori ... con se stessi. Anzi è proprio lui, il capo assoluto, Beppe Grillo, che irrompe sui social di primo pomeriggio, stavolta senza battute e sfottò, ma urlando, da padre che si schiera, platealmente, dalla parte del figlio Ciro accusato di stupro. Reazioni dalla politica. Disgustati i genitori della ragazza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Giustizialisti e manettari verso tutti, i grillini diventano garantisti e assolutori ... con se stessi. Anzi è proprio lui, il capo assoluto,, che irrompe sui social di primo pomeriggio, stavolta senza battute e sfottò, ma urlando, da padre che si schiera, platealmente, dalla parte delCirodi. Reazioni dalla politica. Disgustati iL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - myrtamerlino : #Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefi… - passionescatto : @AntScibilia La mia era una semplice precisazione. Non intendo esprimermi sulla vicenda sino a quando le indagini n… - maryilritorno : RT @PilVi_79: @beppe_grillo parla sui social dopo un silenzio di 2 anni. Valutando il contenuto di ciò che ha detto spero resti in silenzio… -